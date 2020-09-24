Санкт-Петербург, , 03:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге 23 сентября почтили память экипажа линкора «Марат», погибшего при защите Ленинграда в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Военнослужащие ЗВО и моряки Балтийского флота возложили цветы на братскую могилу экипажа и корабелов Балтийского завода на Кронштадтском кладбище. После этого церемония возложения цветов и оказания воинских почестей, с участием роты почётного караула ЗВО и Адмиралтейского оркестра, состоялась у причальной стенки Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте, где «Марат» погиб, ведя бой с пикирующими бомбардировщиками. Расчёт орудия корабля-музея эскадренного миноносца «Беспокойный» в память о погибшем экипаже и корабелах произвёл полуденный выстрел.

После завершения церемонии специалисты парка «Патриот» ЗВО провели на «Беспокойном» экскурсию для юнармейцев, ветеранов и матросов по экспозиции, посвящённой участию Балтфлота в Великой Отечественной войне.

Напомним, в сентябре 1941 года базировавшийся в Кронштадте «Марат» использовался для обстрела немецких сухопутных позиций и сам подвергался артиллерийским обстрелам и массированным бомбардировкам. Во время воздушной атаки 23 сентября, когда к Кронштадту прорвались 272 немецких пикирующих бомбардировщика, в результате попадания двух бомб взорвалась башня главного калибра линкора, что фактически разломило корабль на две части. Фактически корабль был разломлен на две части. Погибла треть экипажа — 326 человек, включая командира и комиссара корабля.

В годы ленинградской блокады останки «Марата» осушили и превратили в стационарную плавучую батарею, на которую были установлены девять 305-миллиметровых орудий.