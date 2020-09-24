Пекин, , 02:56 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 155 тыс. случаев телефонного и интернет-мошенничества за первые восемь месяцев года, что на 65,6% выше в годовом исчислении, сообщили 23 сентября в Министерстве общественной безопасности КНР.

Согласно данным, оглашенным на пресс-конференции, всего 145 тыс. подозреваемых в мошенничестве было арестовано, что на 74,1% больше в годовом исчислении. Около 80 млрд юаней ($11,77 млрд) экономических потерь было предотвращено.

Горячая линия борьбы с мошенничеством позволила примерно 8.7 млн человек избежать участи стать жертвой мошенников, отметили в министерстве. Кроме того, ведомство выпустило ордера на арест класса «А» на имя 10 лидеров крупных мошеннических группировок, которые находятся в бегах.

Министерство призвало местные органы общественной безопасности страны предпринять всесторонние меры дальнейшего отлаживания механизма борьбы с мошенничеством. В частности, ведется всесторонняя борьба с нелегальной торговлей SIM-картами, банковскими картами, интернет-аккаунтами и прочими вещами совместными усилиями разных ведомств страны.