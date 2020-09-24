Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Компания Microsoft намекнула, что вскоре игра DOOM Ethernal появится в каталоге Xbox Game Pass. Соответствующая заметка была опубликована 23 сентября на Twitter-странице сервиса.

Администрация аккаунта разместила скриншот «корпоративного письма» от некой «Мелиссы МакГеймпасс», в тексте которого было удалено название некой игры, к которой получат доступ пользователи Xbox Game Pass.

Внимательнные пользователи заметили, что из первых букв сообщения складывается фраза «смотри ниже». Позже они поиграли с цветами скриншота и обнаружили на нём надпись «The Slayer is coming». Геймеры сделали вывод, что речь идёт о гравном герое DOOM Ethernal.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1308798288741560320

Напомним, 21 сентября 2020 года стало известно, что Microsoft купила ZeniMax. Этой компании принадлежит издатель Bethesda и его студия id Software, занимавшаяся разработкой DOOM Ethernal.

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