Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канцелярии губернатора.

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«Сейчас я чувствую себя хорошо, симптомов нет. Но сейчас мне просто необходимо соблюдать карантин», — заявил 65-летний Парсон на своей странице в Facebook.

Ранее у его супруги Терезы Парсон был выявлен коронавирус нового типа. У нее болезнь сопровождалась симптомами в виде заложенного носа и кашля.

Отмечается, что Парсон является уже вторым губернатором в США, у которого выявили COVID-19. Ранее, еще в июле, коронавирусом нового типа заразился губернатор штата Оклахома Кевин Ститт.