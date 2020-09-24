Лондон, , 02:19 — REGNUM Студия Hello Games выложила в сеть трейлер обновления Origin к игре No Man's Sky. Ролик был опубликован 23 сентября на YouTube-канале компании.

Поклонники игры могут видеть, что вскоре в ней появятся новые планеты, существа, вулканы и погодные условия. Геймеры также столкнутся с таким явлением, как метеоритные дожди. Кроме того, разработчики выполнили обещание, которое они дали ещё в 2013 году: они добавили в No Man's Sky огромных песчаных червей.

Напомним, релиз No Man's Sky состоялся в августе 2016 года. Релиз последнего крупного обновления игры Beyond состоялся в августе 2019 года.

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