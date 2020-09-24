Красноярск, , 02:54 — REGNUM В четверг, 24 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

В 06:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 24 на 25 сентября ожидается до +5 °C, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В пятницу, 25 сентября, в Красноярске до +12 °C днём и до +4 °C ночью. Дождь.

В субботу, 26 сентября, в Красноярске ожидается до +11 °C днём. Ночью — до +4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с, продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса. На севере центральных районов и в горах южных районов Красноярского края местами ожидаются сильные дожди.