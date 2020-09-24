Алжир, , 01:54 — REGNUM В Алжире за прошедшие сутки выявили 186 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба алжирского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Алжира достигло 50 400. Также за минувшие сутки в стране умерли еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Алжире стали 1698 человек.

Отмечается, что за 23 сентября в стране выписали с выздоровлением 121 пациента. Уже в Алжире с болезнью смогли справиться 35 428 человек.