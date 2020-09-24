Бразилиа, , 01:24 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 4 624 885, из них 33 281 факт выявлен в течение последних 24 часов. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 3 992 886 человек уже излечились и выписаны из медучреждений или завершили режим вынужденной изоляции.

Кроме того, за сутки в стране зафиксированы 869 летальных исходов при COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений при указанном заболевании умерли 138 977 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский парламент Бразилии проголосовал за проект закона, разрешающего посещение футбольных матчей в период пандемии коронавируса.

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