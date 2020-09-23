Хельсингборг, Швеция, , 23:59 — REGNUM Разработчики популярных игр The Dark Descent и A Machine for Pigs из серии Amnesia выложили в сеть их исходный код. Об этом 23 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом студия Frictional Games решила отпраздновать десятилетие релиза The Dark Descent. Теперь любой энтузиаст получит возможность редактировать код игр, выпускать к ним различные модификации, в том числе платные. Однако в этом случае разработчику в соответствии с условиями лицензии придётся также сделать открытым исходный код своего ПО.

Стоит отметить, что с момента релиза Amnesia: The Dark Descent, который состоялся 8 сентября 2010 года, в каталоге вервиса ModDB скопилось более 1 тыс. модификаций игры. Сейчас Frictional Games работает над Amnesia: Rebirth, релиз которой запланирован на 20 октября 2020 года.

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