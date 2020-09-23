Загреб, , 23:45 — REGNUM Хорватская студия Croteam заявила, что она всё ещё планирует выпустить игру Talos Principle 2. Об этом 23 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Йонас Кирацес, который является одним из создателей оригинальной игры, рассказал, что он и его жена Верена Кирацес стали чем-то вроде команды сценаристов будущей игры. Разработчик сообщил, что Том Джуберт также вернётся в этот проект.

«Мы спланировали сюжет игры, поэтому мы знаем, о чем она», — сказал Кирацес, добавив, что у разработчиков было очень мало времени на предварительную подготовку, однако у них есть «некоторые знания, некоторые изображения, некоторые планы» и «что-то еще».

Напомним, студия Croteam сейчас работает над игрой Serious Sam 4. Её релиз состоится завтра, 24 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2020 году премия The Game Awards в области видеоигр поменяет формат