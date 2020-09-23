Париж, , 23:39 — REGNUM По данным на вечер вторника, 22 сентября, во Франции умерли 31 459 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 43 человека, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 13 072 новых случаев заражения, что на 3000 человек больше, чем днем ранее. 951 пациент с COVID-19 находится в реанимации. За последние сутки этот показатель не изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Парижа готовится к введению новых ограничительных мер с целью снизить распространение SARS-CoV-2.

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