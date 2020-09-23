Вашингтон, , 23:35 — REGNUM В 2020 году премия The Game Awards, выдаваемая за достижения в области видеоигр, поменяет формат. Интервью с её ведущим и журналистом Джеффом Кейли было опубликовано 23 сентября в журнале Variety.

Кейли расказал, что церемония вручения наград пройдёт 10 декабря 2020 года в трёх городах: Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио. При этом ведущий пояснил, что она пройдёт в онлайн-формате и будет представлять собой трансляцию, в рамках которой, в том числе, будут показваться различные рекламные ролики.

https://twitter.com/thegameawards/status/1308768085231497216

Напомним, в 2019 году трансляцию The Game Awards одновременно смотрели более 7,5 млн зрителей. Организаторы сообщили, что при этом значение показателя общего количества просмотров выросло на 73% по сравнению с 2018 годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики рассказали об отношениях героев и сексе в Baldur's Gate 3