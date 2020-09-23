Кейптаун, , 23:34 — REGNUM Согласно отчету Минздрава ЮАР за 23 сентября, за последние сутки в стране выявлено 1906 случаев COVID-19, умерли от болезни ещё 88 человек.

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Общее число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР достигло 665 188. Жертвами болезни с начала эпидемии стали 16 206 человек.

В то же время, уже 594 229 пациентов с коронавирусом в ЮАР прошли лечение и считаются выздоровевшими. Общее число проверок на коронавирус в стране составляет 4 083 757.

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