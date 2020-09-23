Аддис-Абеба, , 23:28 — REGNUM Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний (Africa CDC), жертвами COVID-19 на континенте к вечеру 23 сентября стали уже более 34 тысяч человек.

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С начала эпидемии на континенте выявлено 1 420 629 случаев COVID-19, погибли от заболевания 34 327 человек.

Выздоровевшими к настоящему моменту считаются 1 168 444 жителей африканских стран, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

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