Санта-Клара, США, , 23:25 — REGNUM Nvidia заранее извинилась перед владельцами ПК за то, что на старте продаж видеокарт RTX 3090 она может предоставить ограниченное предложение. Об этом компания 23 сентября написала в своём блоге.

В публикации производитель сообщил основные характеристики RTX 3090 и напомнил, что рекомендованная розничная цена устройства составляет $1499. При этом Nvidia отметила, что в действительности эта видеокарта предназначена не только для игр, её также захотят приобрести профессионалы, занятые в различных сферах.

Ранее производитель заявил, что RTX 3090 будет примерно на 10%-15% быстрее, чем RTX 3080 при разрешении 8K. Более слабую и доступную видеокарту RTX 3070 Nvidia планирует выпустить на рынок 15 октября 2020 года. Ожидается, что она сможет предоставить производительность на уровне RTX 2080 Ti, и что в России её цена составит 45 490 рублей.

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