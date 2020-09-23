Стокгольм, , 23:12 — REGNUM Создатели Baldur's Gate 3 рассказали об отношениях неигровых персонажей в игре. Ролик был опубликован 23 сентября на YouTube-канале студии Larian.

В новом видео создатели сообщили, что каждый герой будет иметь собственный характер, из-за чего они будут, например, ссориться, после чего впоследствие даже могут отказаться вступать в одну группу.

Кроме того, у персонажей могут начать развиваться романтические отношения, которые в итоге приведут к сексу: кинематографические ролики будут заканчиваться раскадровкой с изображением постельных сцен. В студии Larian отметили, что этого в игре будет довольно много.

Ранее студия Larian объявила о переносе выхода Baldur's Gate 3 в ранний доступ. Игра станет доступна в сервисах Steam, GOG и Stadia на 30 сентября 2020 года, как было запланировано ранее, а 6 октября 2020.

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