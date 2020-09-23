Любляна, , 23:18 — REGNUM 23 сентября в Словении подтверждено 136 новых заражений коронавирусом за последние 24 часа при 2616 проведённых тестов на COVID-19 и зафиксирован новый смертельный случай. В правительстве Словении заявили, что в связи с большим увеличением ежедневных заражений по сравнению со вчерашним днём, когда положительных результатов было 88 из 2335, в стране объявлено начало второй волны коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в Любляне (21 случай), затем в Мариборе (9) и Словень Градце (8) и во многих других городах Словении. По данным минздрава Словении, с начала эпидемии в Словении было подтверждено 4694 заражения коронавирусной инфекцией, а в настоящее время зафиксировано 1383 активных случая заражения.

Пресс-секретарь правительства Бояна Беович заявила, что речь идет о второй волне эпидемии, которая произошла в Словении быстрее, чем ожидалось. По ее словам, речь идет о локальных заражениях, которые являются следствием более высокой частоты общения людей в закрытых помещениях, чем в прошлые летние месяцы.