Москва, , 23:03 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 23 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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"В Москве скончались 15 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным штаба, всего в столице выявлено уже 279 358 случаев заражения коронавирусом, скончались 5115 пациентов, излечились и были выписаны из больниц свыше 240 352 человек.