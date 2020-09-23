Гент, Бельгия, , 22:55 — REGNUM Студия Larian Games объявила, что решила отложить выход игры Baldur's Gate 3 в ранний доступ. Об этом она 23 сентября сообщила на своей странице в Twitter.

Разработчики перенесли релиз на неделю, таким образом, предварительную версию третьей части Baldur's Gate можно будет купить 6 октября 2020 года.

Они пояснили, что хотят предоставить геймерам на начальном этапе продаж игровой процесс определённого уровня и для этого им нужно доработать игру и исправить некоторые проблемы, связанные со стабильностью и локализацией.

https://twitter.com/larianstudios/status/1308781954012246016

Напомним, Baldur's Gate 3 появится в раннем доступе в магазинах Stadia, Steam и GOG. Ожидается, что стоимость игры составит $60.

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