Берлин, , 22:49 — REGNUM Власти Германии объявили об ограничениях на поездки ещё в три провинции Франции, 23 сентября сообщает агентство Reuters.

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В число регионов, в отношении которых вводятся ограничения из-за COVID-19, внесены Центр — Долина Луары, Бретань и Нормандия. Ограничения уже действуют для большей части французских провинций и для Парижа.

Кроме того, в число неблагополучных по коронавирусу регионов немецкими властями была включена столица Португалии, Лиссабон.

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