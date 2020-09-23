Сараево, , 22:54 — REGNUM На пресс-конференции 23 сентября глава департамента здравоохранения Боснии и Герцеговины и служб окружного муниципалитета Брчко Акиф Пезерович сообщил, что в округе Брчко зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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«Это первый зарегистрированный случай в Боснии и Герцеговины, когда человек уже имел положительный результат теста на COVID-19 и заразился коронавирусом повторно. Речь идет о мужчине 1958 года рождения. Сейчас он госпитализирован в отделение лечения заражённых коронавирусом в больнице округа Брчко», — указал Пезерович.

Аня Николич, руководитель отдела здравоохранения, подчеркнула, что данный пациент уже выписан из больницы с отрицательными результатами на коронавирус. По ее словам, у больного в настоящее время наблюдается плевропневмония и некоторые осложнения.