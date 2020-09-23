Кэри, США, , 22:43 — REGNUM Многопользовательская игра Rocket League с сегодняшнего дня покинула каталог сервиса Steam и стала бесплатной. Страница игры появилась 23 сентября в сервие Epic Games Store.

Интересно отметить, что магазин Epic Games стал выдавать пользователям, установившим Rocket League, купон на 650 рублей, который можно будет потратить при приобретении другой игры. Его можно будет получить до 23 октября 2020 года, а использвать — до 1 ноября 2020.

Напомним, Rocket League не только стала бесплатной, она также стала эксклюзивом Epic Games Store. Разработкой игры занимаются студии Psyonix и Panic Button Games, она представляет собой многопользовательский аркадный «футбол на автомобилях».

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