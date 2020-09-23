Мурманск, , 22:04 — REGNUM В Мурманской области начались комплексные командно-штабные учения — представители МЧС и медики отрабатывают эвакуацию с танкера моряков с симптомами COVID-19.

Госпитализация пациента с COVID-19 51.mchs.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, участники учений госпитализируют «пострадавших» в полевой инфекционный госпиталь в Мурмаши.

«Во время учений мы увидели как происходит госпитализация тяжелого пациента, доставленного вертолетом санавиации. Медики, оценивая тяжесть состояния пациента, параллельно провели диагностические исследования для выяснения степени поражения легких, назначили интенсивную терапию. Вся необходимое оборудование в госпитале есть. В настоящее время он полностью готов к работе. Госпиталь рассматривается Мурманской областью, как резервный, на случай ухудшения эпидситуации», — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь прививки будут делать медработникам.