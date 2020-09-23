Мурманск, 23 сентября 2020, 22:04 — REGNUM В Мурманской области начались комплексные командно-штабные учения — представители МЧС и медики отрабатывают эвакуацию с танкера моряков с симптомами COVID-19.
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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, участники учений госпитализируют «пострадавших» в полевой инфекционный госпиталь в Мурмаши.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Мурманскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь прививки будут делать медработникам.