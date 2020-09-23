Москва, , 21:56 — REGNUM В Общественной палате РФ в среду, 23 сентября состоялось заседание Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, созданного в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации. Президент РФ назвал народосбережение высшим приоритетом развития страны, напомнил заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. При этом 11 показателей индекса народосбережения, разработанного и представленного ОП РФ, напрямую связаны с заботой о здоровье и вопросами медицинской помощи. Как отметил Александр Галушка, регулярные встречи с людьми и опросы показали, что людей России волнуют следующие темы: условия и возможности для ведения здорового образа жизни; наличие очередей в поликлиниках и больницах; трудности с записью на сложные исследования (например, МРТ, КТ); возможность получать медицинскую помощь у квалифицированных врачей, особенно в сельской местности; случаи навязывания дорогостоящих платных обследований; возможность замещения дорогостоящих лекарств их более дешевыми аналогами.

Дарья Драй © ИА REGNUM

«Президент России поручил Общественной палате РФ осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль за реализацией национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан, в том числе в области здравоохранения, с направлением соответствующего доклада главе государства на регулярной основе. На сегодняшнем заседании мы рассмотрим предложения по корректировке национального проекта «Здравоохранение» — сказал он. Автор

Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова рассказала, что мониторинг хода реализации национальных проектов постоянно находится на повестке работы ведомства, которое в том числе готовит предложения и рекомендации по модернизации нацпроекта «Здравоохранение».По ее словам, итоги проверок выявили проблемы нормативно-правового регулирования в сфере разработки и реализации данного нацпроекта, необходимость увеличения финансирования для эффективной модернизации всей сферы здравоохранения. Большую обеспокоенность Счетной палаты вызывает и снижение объемов плановой помощи пациентам, профилактики и диспансеризации в период борьбы с коронавирусом. Это может привести к вспышкам других инфекций, подчеркнула Галина Изотова. Член Координационного Совета, член Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Оксана Драпкина обратила внимание на важность укрепления общественного здоровья, которое существенно влияет на продолжительность жизни и является ценным экономическим ресурсом. Среди основных факторов риска роста хронических неинфекционных заболеваний Оксана Драпкина называет злоупотребление алкоголем, табакокурение, недостаточную физическую активность, чрезмерное потребление соли. Чтобы говорить о популяционной профилактике в целом по стране для всех категорий граждан, настаивает она, необходимо обеспечить создание здоровьесберегающей среды.

«Чтобы быть здоровым, человек должен знать, как это сделать — это вопрос информационно-коммуникационных кампании; он должен стремиться к этому и увлечь своим стремлением других — это вопрос мотивации; создать условия для ведения здорового образа жизни», — поясняет эксперт.

Создание здоровьесберегающей среды — это межведомственная работа, которая эффективна, только если в ней заинтересован руководитель региона, убеждена Оксана Драпкина.

«Создать и организовать работу региональных координационных советов с усилением состава экспертами международного и общероссийского уровня; разработать и внедрить типовое положение о координационном совете по общественному здоровью; развернуть онлайн-платформы прогнозирования экономического эффекта мер популяционной профилактики на региональном уровне; разработать IT-инструмент по изучению инфраструктуры, влияющей на здоровье населения муниципалитета, для изучения таргетных мер укрепления здоровья», — такие инициативы озвучила Оксана Драпкина для усиления общественного здоровья на уровне регионов.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко убеждена, что здоровьесберегающую среду надо формировать с момента поступления ребенка в школу, воспитывая правильное отношение детей к здоровью и через них влияя на семью.

«Пора говорить о том, чтобы наполнить уроки физкультуры новым содержанием; более системно говорить об ответственном отношении к здоровью, о формировании пищевых привычек, о правильном питании, любви к свежему воздуху и т.д. Нужна программа, которая с юных лет будет такие привычки формировать. Кроме того, отдельного рассмотрения требует питание в школах», — считает член ОП РФ.

Заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов напомнил о праве граждан на равный доступ к медицинским услугам, которое не всегда соблюдается на практике: «Мы понимаем, что житель столицы субъекта имеет больший доступ, чем житель, например, сельского поселения. Есть предложение подумать над тем, чтобы уравнять людей реально, а не декларативно, и предусмотреть компенсацию транспортных затрат для людей, которые вынуждены издалека добираться до медицинских учреждений».Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко представил интересный опыт реализации пилотного проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на основе модели «Emergency» в Республике Крым и предложил Министерству здравоохранения РФ рассмотреть этот положительный опыт при корректировке национального проекта «Здравоохранение».Идея состоит в объединении нескольких юридических лиц со схожим функционалом в одно, поделился он: «Цель — объединить управленческие аппараты, кадровые отделы, бухгалтерии, юридические службы и т.д. Как правило, в число так называемого «прочего персонала» входит порядка 35 процентов людей, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь, у нас этот показатель в два раза ниже, чем в любом другом регионе. Зато мы увеличили количество медицинских работников. В абсолютных цифрах это порядка 300 миллионов рублей в год».Сэкономленные средства, говорит Сергей Олефиренко, остаются в организации и могут быть направлены на модернизацию инфраструктуры, закупку нового оборудования, стимулирующие выплаты сотрудникам и т.д. Концепция «Emergency», поясняет он, предполагает строительство отделений скорой медицинской помощи, оснащенных полным спектром диагностического оборудования с единой информационной сетью. Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян поддержал предложения экспертов по реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья. Эта работа, считает он, затрагивает и консолидирует все уровни власти на достижение поставленных целей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, подчеркнул он, надо поднимать в общественном сознании роль здоровьесберегающего поведения. Игорь Каграманян рассказал, что Министерство здравоохранения РФ нацелено на модернизацию первичного звена здравоохранения, приоритетом которой является строительство или капитальный ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, ремонт отделений, приобретение автотранспорта и другое. Кроме того, подготовлена концепция программы модернизации инфекционной службы, которая включает в себя создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, прежде всего инфекционных больниц, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание федерального научно-практического центра по инфекционным заболеваниям и т.д.Игорь Каграманян отметил, что корректировка национальных проектов требует переосмыслить годы их реализации, значение показателей, которые должны быть значимыми, понятными для населения: «Мы работаем, чтобы общественно-значимые результаты были сформулированы таким образом, чтобы они несли конкретный посыл тем, для кого это делается, для понимания, что изменится в системе здравоохранения, медицинской помощи».Проблема здоровьесбережения детей волнует заместителя председателя Российского союза за здоровое развитие детей Валерия Берчуна, который напомнил, что в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы содержалось положение о внедрении здоровьесберегающих технологий в каждом образовательном учреждении страны.

«Наше предложение — вернуться к этому положению. Далее, существует прекрасный механизм контроля за тем, что происходит в школах, — это федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в которым указано, что все методики и программы обучения должны проходить медико-санитарную экспертизу и получать медико-санитарное заключение. Этот закон не работает, и сегодня система образования работает вне правового поля. Надо начать реанимацию этих документов. Кроме того, необходимо сделать совместный федеральный межведомственный проект по демографии, здравоохранению и образованию, чтобы осуществить положения национальной стратегии», — заявил Валерий Берчун.

О важности выполнения всех параметров нацпроекта «Экология» для сохранения здоровья граждан, напомнила Елена Шарайкина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды: «Все взаимосвязано. На мой взгляд, стоит поговорить о корреляции между здоровьем населения и состоянием окружающей среды и специальных мерах в местах наибольшего экологического ущерба».