Архангельск, , 21:55 — REGNUM В сорока школах Архангельской области введен карантин из-за COVID-19. Половина из них находится в областном центре. Об этом на сессии областного собрания сообщил глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.

Пустой школьный класс

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По его словам, на карантин отправили учеников 44 классов. Речи о полном закрытии школ, в которых выявлен COVID-19, пока не идет.

«Роспотребнадзор отмечает, что ситуация оказалась даже лучше ожидаемой, всплеска заболеваемости мы не увидели, а значит, и школы, и учреждения дополнительного образования к работе в новых условиях подготовлены», — заявил он.

Отметим, что ежедневно прирост заболевших COVID-19 в Архангельской области составляет в среднем сто человек. В списке инфицированных с начала пандемии более 12,7 тысяч северян. Более 2 тысяч человек находятся на лечении с COVID-19. Жертвами опасного вируса стали 216 человек.