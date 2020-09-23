Анкара, , 21:39 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1767 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 308 069 человек. Такие данные приводит 23 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 72 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 7711.

За весь период с начала эпидемии излечились и были выписаны из больниц 270 723 человека, в том числе 1027 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Турции сообщало о 1692 новых случаях заражения и 65 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.