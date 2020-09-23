Москва, , 21:28 — REGNUM Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению, сообщается на сайте ведомства.

Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн рублей.

Благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города Москвы и иных правоохранительных органов, противоправная деятельность фигуранта была пресечена.

Следствием собраны доказательства подтверждающие виновность Олега Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.