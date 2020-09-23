Сараево, , 21:32 — REGNUM 23 сентября посол Йохан Сатлер, глава делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине, и первый мэр Сараево Абдула Скака подписали кредитное соглашение на строительстве галереи Европейского союза «Дом Европы» в Сараево. Посол Сатлер поздравил проектную группу и подчеркнул, что подписание официального контракта на строительство галереи является важным шагом на пути сближения Европейского союза с гражданами Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

По словам посла, дом Европы в Сараево, находящийся в историческом здании вечного огня в самом центре города, станет новым местом соприкосновения различных культур, встреч академического сообщества, художников и всех горожан и туристов.

«Это отличное место, в самом центре города. Европейский союз живёт в сердце всех граждан Боснии и Герцеговины, которые хотят присоединиться к нашему объединению. Вы являетесь частью европейского культурного и, конечно же, географического пространства, и однажды вы станете частью Европейского союза. Такое расположение нашей новой галереи в центре города является реальным показателем развития наших отношений. Я верю, что это место будет открыто для всех граждан, студентов, академического сообщества и художников. Это будет настоящий центр для всех жителей города, которые хотят стать частью Европейского союза и которые желают почувствовать, что значит быть европейцами», — подчеркнул посол Сатлер.