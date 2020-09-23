Москва, , 22:20 — REGNUM Поправки о повышении акцизов на табачную продукцию на 20%, которые были приняты депутатами Государственной думы, вызвали обсуждение в сети. Пользователи поделились своими мнениями 23 сентября в сервисе «Яндекс. Новости».

Пепельница с окурками Alexas_Fotos

Многие поддержали такое решение. По их видению, это позволит многим гражданам отказаться от употребления табака, а бюджет государства наполнится дополнительными средствами.

«Это решение, которого мы долго ждали. Теперь будет понятно, что сигареты поднимутся в цене — но обратная сторона медали — снижение числа курильщиков. да, это будет тяжело, неприятно, но кто-то по-любому задумается и проявит силу воли. А за то, что сигаретные фирмы понесут убытки я не волнуюсь — полученные средства пополнят бюджет и пойдут на социальные программы», — поделился мнением Аркадий Б.

Но часть людей не нашла в данной новости ничего позитивного. Некоторые даже привели в пример некий закон, согласно которому рост цен на табак не ведёт к снижению количества курильщиков.

«Нас снова обманывают: повышение акцизов на табак и алкоголь — это чистая прибыль казны (так как табак и алкоголь это — резиновый товар, спрос на него не зависит от цены — этот закон давно известен», — пишет Александр М.

Другие пользователи привели в пример войну со спиртным. По их видению, повышение цен на табак приведёт лишь к повышению употребления суррогатов.

«С повышением цен на спиртное пить меньше не стали, а стало больше смертей от суррогатов, то же самое будет и с табаком. Пенсионеры и не только они будут брать что дешевле, дешёвую дрянь и какие последствия?» — написал Виктор А.

Часть людей, которые даже не являются курильщиками, тем не менее решила встать на защиту данной категории граждан. Они чувствуют раздражение, когда власть пытается пополнить бюджет за счёт простых граждан.

«Не курю, но сам факт того что вновь государство лезет в карман простым гражданам — крайне раздражает. Все это на фоне часов за миллионы рублей у детей чиновников», — пишет Денис Д.

Отдельные граждане призвали искать способы повысить количество людей, придерживающихся здорового образа жизни, другим способом. Кроме того, по их мнению, власти стоит искать дополнительные средства не в кошельках простых людей, а в борьбе с коррупцией.

«И всё-таки ущемление интересов жителей России опять ущемляются в угоду прибыли бюджета. Странно как власти решают вопрос оздоровления нации. Лучше бы в другом решали так вопросы. Например борьбой с коррупцией и возвратом средств в казну. Там то денег больше наворовано, чем от бедных курящих», — пишет Салих Л.

Напомним, 23 сентября Государственной думой Российской Федерации в окончательном, третьем чтении были приняты поправки, повышающие на 20% акцизы на табачную продукцию, а также на электронные сигареты.