Рим, , 20:49 — REGNUM «Принцип матки в аренду» (то есть практика «суррогатного материнства» — прим. ИА REGNUM) должен квалифицироваться в Италии как универсальное преступление, написала на своей странице в Facebook в среду, 23 сентября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

В комиссии по законодательству парламента страны начал рассматриваться законопроект «Братьев Италии», согласно которому уголовному преследованию предполагается подвергать всех причастных к таким практикам, даже если само нарушение имело место за пределами Италии, отметила один из лидеров оппозиции.

«Суррогатное материнство» — это рабство третьего тысячелетия. Оно унижает женское тело и превращает детей в товар», — написала Мелони, выразив надежду, что при обсуждении этого вопроса власть и оппозиция защитят достоинство женщин и детей вместе.