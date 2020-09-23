Ватикан, , 20:47 — REGNUM Совесть законодателей во всех странах мира и всех людей доброй воли должна «проснуться», сказал папа римский Франциск в среду, 23 сентября, во время общей аудиенции в Риме, комментируя проблему абортов.

Глава католической Церкви по традиции обращался к участникам делегаций, участвующих в аудиенции.

Франциск поддержал инициативу одной из делегаций из Польши (кампания в защиту жизни от зачатия до естественной смерти), отметив, что проблема носит всемирный характер.