Ростов-на-Дону, , 20:45 — REGNUM Управление здравоохранения Ростова-на-Дону объявило набор врачей, медицинских сестёр и санитаров в госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице горздрава в Instagram.

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Врачам предлагают заработную плату от 100 тыс. рублей, медицинским сёстрам — от 50 тыс. рублей, санитарам — от 25 тыс. рублей.

Также в горбольницу №1 требуются врачи антестезиологи-реаниматологи, врачи-нефрологи, медсёстры и санитары, горбольнице №20 не хватает врачей-анестезиологов, медсестёр и санитарок.