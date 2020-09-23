Женева, Швейцария, , 20:42 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 246 165 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 4520 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 31 425 029 инфицированных коронавирусом, подтверждено 967 164 случая летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 222 256 новых случаях заражения и 3479 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.