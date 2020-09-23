Москва, , 21:07 — REGNUM Обвинение в шпионаже и последующая высылка из страны двух российских дипломатов со стороны Болгарии вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 23 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Большая часть пользователей решила поиронизировать. В первую очередь люди не могут понять, за чем можно шпионить в Болгарии.

«А что у них там есть ценного зачем можно шпионить? Они и при Советской власти жили на всём готовом, свои только помидоры и компот», — задаётся вопросом Владимир Л.

Часть людей пришла к мнению, что Болгария не создаёт впечатление как государство, у которого можно украсть какие-либо важные и стратегические сведения. К примеру, граждане в саркастической форме принялись «хвалить» военно-промышленный комплекс страны.

«Болгарский военно-промышленный комплекс — самый передовой в Галактике! Самые передовые технологии, мощные танки, ракеты к дальним звёздам летают. Вообще у них всему надо учиться», — шутит Юрий З.

Другие пользователи не стали шутить над данной новостью. Они попытались объяснить, как обстоят дела внутри Болгарии и с чем может быть связано обвинение российских дипломатов.

«Сейчас Болгария очень бедная страна. У них не хватает денег даже на полноценное содержание дипломатического состава в посольствах, например, недавно ликвидированы должности атташе по юридическим вопросам, хотя проблем по этой линии очень много. Внутреннее законодательство там переделывается, как скажет ЕС, вне зависимости от мнения болгар», — поделился мнением Миша В.

Нашлись и те, кто решил вспомнить историю. Часть людей с грустью восприняла данную новость, ведь еще недавно они видели в простых болгарах исключительно друзей и товарищей.

«Мир меняется. В свое время к нам, ребятам, служившим в рядах СА, участвовавших в учениях на территории Болгарии, было просто великолепное отношение со стороны простых болгар. Я это испытал на себе, и это правда», — пишет Сергей Ж.

Другие пользователи усмотрели в подобных действиях аналогии с ситуацией перед началом Второй мировой войны.

«Всё чаще ситуация в мире напоминает предвоенную, 1939 г., такая же бездумная болтовня, такие же безответственные заявления политиков, поступки. И такая же уверенность, что завтра наступит, а его вероятно не будет», — написал пользователь под псевдонимом «Юра Ктак же подумалуклин».

Напомним, 23 сентября стало известно, что власти Болгарии дали двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Их обвинили в шпионаже.