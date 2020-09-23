Козенца, , 20:16 — REGNUM В школах итальянского городка Селлия Марина не оказалось достаточного количества новых одноместных парт, и мэрия приняла решение распилить 200 старых двухместных парт, превратив их таким образом в 400 новых, передают местные СМИ в среду, 23 сентября.

Для завершения процесса трансформации были использованы деревянные подпорки.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты (для дистанцирования) до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

Необходимость проведения столярных работ привела к переносу начала учебного года в Селлия Марина на четыре дня — с 24 на 28 сентября.