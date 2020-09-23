Рим, , 19:46 — REGNUM

По данным на вечер среды, 23 сентября, в Италии умерли 35 758 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 14), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 220 665 человек, за сутки этот показатель увеличился на 995 (днем ранее — на 967).

Число подтвержденных носителей выросло на 1640 (днем ранее — на 1392). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 302 537.

В настоящее время заражены 46 114 человек — на 625 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.