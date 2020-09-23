Бишкек, , 19:40 — REGNUM В ближайшее время Россия поставит в Киргизию и в Белоруссию по 50 000 доз вакцины против кори. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

По словам главного санитарного врача России, российская сторона регулярно оказывает государствам-партнерам помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями. Так, за время пандемии около 40 стран получили российские тест-системы и реагенты на более чем 1 миллион исследований коронавирусной инфекции.

«Поставленные в страны Восточной Европы и Центральной Азии 14 мобильных лабораторий сегодня задействованы партнерами для проведения противоэпидемических работ», — добавила Попова.

В свою очередь доктор Клюге отметил большой опыт России в вопросах профилактики, изучения и борьбы с инфекционными болезнями, а также помощь, которую Роспотребнадзор оказывает странам евразийского региона, в том числе в рамках совместных с ВОЗ проектов.