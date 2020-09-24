Токио, , 08:59 — REGNUM В Токио 23 сентября зарегистрировали 59 случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за почти три месяца, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Последнее время в Токио наблюдается снижение числа случаев заражения. 22 сентября было зафиксировано 88 случаев. 23 сентября отмечен самый низкий показатель, начиная с 30 июня, когда зарегистрировали 54 инфицированных. Рекордное количество для Токио было зафиксировано 1 августа — 472 случая.

Отмечается также, что в выходные и праздничные дни число случаев ниже обычного, поскольку люди делают меньше тестов. В Японии до 22 сентября были четырёхдневные выходные.

Всего в Японии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 220 человек.