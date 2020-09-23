Скопье, , 21:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 23 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1769 образцов было выявлено 183 носителя коронавируса. Ещё 102 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 049 случаев заражения, 710 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались пять пациентов. Лечение проходит 2153 человека. 14 186 пациентов уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, возросла смертность среди пациентов с COVID-19.

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