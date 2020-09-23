Курск, , 18:32 — REGNUM В Курске после сообщений СМИ об избиении ребёнка женщиной в такси организована процессуальная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Следственный отдел по Центральному административному округу города Курска проверит видеозапись, размещенную в СМИ и соцсетях 23 сентября, и даст оценку действиям женщины, запечатлённой на видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на видео, снятом водителем такси, женщина кричит на своего маленького сына, нецензурно оскорбляет и один раз с размаху бьёт рукой по голове. Ролик уже прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова. По её словам, безучастными в такой ситуации оставаться нельзя, поэтому женщину уже ищет полиция.

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