Курск, , 18:24 — REGNUM На опубликованную в соцсетях видеозапись с женщиной, которая накричала на ребёнка в такси и ударила его, отреагировала уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова.

«Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео из машины такси, на котором мать грубо, в нецензурной форме обращается к ребенку, который сидит рядом с ней, также в такой же форме она общается по телефону и с дочерью. Кроме того, мать в машине ударила ребенка. Видео лично меня и всех жителей Курска повергло в шок.

Листопадова отметила, что действие видео разворачивается в Северо-западном районе Курска, предположительно рядом со школой № 55. Снято оно было утром 22 сентября.

«Если к ребенку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя. В настоящее время сотрудниками УВД Курска ведется процессуальная проверка, осуществляется розыск женщины. Ситуация находится на контроле», — написала Листопадова на своей странице в соцсети.

Читайте развитие сюжета: СК РФ начал проверку видео с неадекватной матерью из Курска