Москва, , 18:30 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году породило бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 23 сентября в сервиса Яндекс.Новости.

Часть граждан решили высказать одобрение намерениям властей. По их мнению, подобная практика благоприятно влияет на благополучие граждан России.

«Это очень хорошая новость, я считаю! Особенно сейчас — в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. В такой непростой ситуации нашим гражданам как никогда нужна поддержка, в том числе и материальная», — написал Григорий А.

Большое количеств комментариев было посвящено конкретной финансовой ситуации, в которых оказались граждане. Многие не видят размер своих пенсий справедливым.

«Обещали по 1000 каждый год. Получаю по 600 прибавки, ибо до 14 000, от которых и считалась сумма надбавки, моя пенсия в 10 600 не дотягивает», — написала Irina.

Многие увидели в тех процентах, которые предлагаются гражданам в виде индексации, прямое унижение. По их мнению, пенсии должны быть гораздо больше.

«Получается, мне прибавят 600 руб, а уже с учетом июльских повышенных тарифов на комуслуги потрачено +800 руб. Без учета роста цен баснословно. Когда закончатся унизительные надбавки?», — пишет Любовь Н.

Некоторые комментарии можно воспринять как крик души. Люди указывают на то, что им критически не хватает той пенсии, которую предлагает государство.

«Я пошёл на пенсию в 2015 году. Начислили мне 10,249,руб, сейчас моя пенсия 13,446, Рублей. В 2021, году будет 14,293,руб. Каждый месяц покупаю лекарство на 5000, т, рублей, оплата ЖКХ. А что остаётся на питание? Я не живу. А Существую!», — написал Владимир.

Часть людей попыталась задаться вопросом о том, почему вместе с ростом пенсий повышаются коммунальные платежи. Более того, в связи с нестабильной ситуацией вокруг курса рубля, цены на многие иностранные бытовые товары также растёт.

«Поясните, кто сведущ — для чего повышать коммуналку, а затем пенсии? Получается, что повышение пенсии не перекрывает рост цен (растёт бензин, электричество). Кстати, рост западной валюты приводит к подорожанию холодильников, стиральных машин и много ещё чего», — пишет пользователь под псевдонимом «Ого! Йо йо».

Нашлись и те, кто предложил обратить внимание на ситуацию в странах Европы. По мнению граждан, европейские пенсионеры ведут более благополучную жизнь, нежели российские пенсионеры.

«За границей пенсионеры, могут себе позволить на свою пенсию ездить по городам мира. Только у нас работай 50 лет, а получишь копейки. 500 руб добавят, 1.000 снимут за коммуналку!!», — поделилась мнением Алиса Н.

Напомним, 23 сентября во время встречи с членами Совета Федерации президент России Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.