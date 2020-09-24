Токио, , 09:00 — REGNUM 23 сентября стало известно, что Япония планирует ослабить ограничения на поездки для иностранцев с 1 октября. Смягчение, однако, не коснётся туристов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

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Напомним, в настоящее время запрет на въезд в Японию действует для 159 стран и регионов. Иностранцам, которые посетили эти страны и регионы в течение 14 дней, не разрешаются поездки в Японию. Эти ограничения являются мерой по предотвращению распространения коронавируса.

Правительство рассматривает возможность ежедневного въезда в страну около 1000 иностранцев на срок от трех месяцев.

Правительство Японии начало постепенную отмену ограничений с сентября. Тогда возможность вернуться в страну получили иностранцы со статусом резидентов Японии.

Также Японию сейчас могут посетить бизнесмены из некоторых азиатских стран при условии, что они получают отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, в Японию могут приехать иностранные студенты, получающие гранты правительства Японии.

Согласно источникам, Япония планирует разрешить въезд также иностранным студентам, не получающим гранты правительства, медицинским работникам и тем, кто собирается участвовать в культурных мероприятиях

Новое смягчение ограничений примерно совпадает с началом осеннего семестра в японских университетах.

Смягчение вызвано снижением количества новых случаев заражения вирусом в последние недели и стремлением премьер-министра Ёсихидэ Суги стимулировать экономическую активность.