Москва, , 18:04 — REGNUM Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает телеканал «360».

"Я с прошлого года планировал. В Мосгордуму хотел баллотироваться — пошел регистрироваться, подал документы, а потом понял, что для меня это мало. Размах крыльев маленький. Дальше в Госдуму пойду», — цитирует СМИ слова экс-адвоката.

Эльман Пашаев привлёк внимание общества после дела актёра Михаила Ефремова, которого осудили на восемь лет за ДТП в центре Москвы. После приговора суда артист сменил защитников.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский адвокат Александр Добровинский, который в суде по делу актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом, представлял интересы пострадавшей стороны, прокомментировал лишение защитника Ефремова — Эльмана Пашаева адвокатского статуса.

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