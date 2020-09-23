Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM В Ростовской области ужесточат меры по выявлению контрафактной табачной продукции. Контроль за несанкционированной торговлей табака станет исключением из действующего до конца 2020 года моратория на проверки бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, в Ростовской области, по некоторым данным, доля нелегального оборота до введения обязательной маркировки продукции достигала более 25% рынка, что выше среднероссийского показателя.

«Поручаю проработать возможность введения отдельных видов проверок для нарушителей законодательства о нестационарной торговле табачной продукцией. Меры никоим образом не должны затронуть другие виды бизнеса — они должны способствовать пресечению конкретных направлений незаконной деятельности», — обратил внимание главы муниципальных образований губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце 2019 года сообщалось о росте доли нелегальных сигарет на российском рынке. Самым неблагоприятным городом в этом смысле оказался Ростов-на-Дону, где контрафактные сигареты составляли около 51% рынка.

ИА REGNUM отмечает, что в первом полугодии 2020 года сотрудники Южного таможенного управления (регион деятельности ведомства охватывает территорию восьми субъектов РФ) выявили свыше 1,7 млн единиц контрафактной продукции. Вместе с тем, за этот же период в отношении 5 млн картонных пачек для упаковки сигарет получены заключения правообладателей о контрафактности. Дела были доведены до суда.