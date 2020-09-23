Калуга, , 19:05 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 человек за последние сутки, сообщает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 863 положительных теста, 1 тыс. 352 человека находятся на лечении, 7 тыс. 437 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (377), в Обнинске (151), в Людиновском районе (123), в Боровском районе (121), в Дзержинском районе (73) и Жуковском районе (67).

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