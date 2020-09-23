Тюмень, , 17:22 — REGNUM В Тюменской области суд обязал администрацию Ярковского района и муниципальное предприятие «Стройсервис» построить новый водозабор в селе Ярково. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В надзорное ведомство обратились жители села Ярково с жалобой на плохое качество воды. Проверка установила, что питьевая вода, которая поставляется в дома сельчан из водозабора «Газовик», не соответствует требованиям безопасности. Водозабор находится в ведении МУП «Стройсервис».

Прокурор Ярковского района обратился в суд с иском об обязании администрации района и МУП обеспечить жителей села питьевой водой надлежащего качества. Этого можно достигнуть лишь путём строительства нового водозабора. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.