Сунжа, Ингушетия, 23 сентября 2020, 17:20 — REGNUM В Ингушетии задержан местный житель, которого искали две недели по подозрению в убийстве. Инцидент произошел 10 сентября 2020 года в селе Нестеровское Сунженского района.
Причиной убийства стала внезапная ссора между двумя жителями села. В ходе нее 49-летний подозреваемый набросился с ножом на своего 61-летнего соседа. Злоумышленник успел нанести ему несколько проникающих ножевых ранений в различные части тела. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Между тем его убийца скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск и нашли лишь спустя 14 дней.
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