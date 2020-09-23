Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Власти Екатеринбурге намерены закупить 58 новых автобусов для нужд общественного транспорта. Об этом заявил вице-мэр по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

В эфире радио «КП-Екатеринбург» чиновник сказал, что транспортные средства закупят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэр Александр Высокинский уже подал соответствующую заявку на 2021 год, уточнил Бубнов.

Мэрия потратит лишь 20% от стоимости автобусов. 60% средств выделят из федерального бюджета, а оставшиеся 20% — из бюджета Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют списать все автобусы марки «Икарус» до конца 2020 года.

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