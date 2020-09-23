Бристоль, Великобритания, , 17:00 — REGNUM Концертный зал Colston Hall в городе Бристоль (Великобритания) сменил название, сообщается 23 сентября на его официальном сайте.

Теперь учреждение называется Bristol Beacon, то есть из его названия убрана фамилия Эдварда Колстона (годы жизни 1636 — 1721) — бизнесмена, который получал доход от работорговли.

Колстон считался в Британии филантропом и меценатом, но под влиянием войны памятников, адресующих к эпохе британского колониализма, попал в опалу к активистам, ратующим за расовое равноправие.

Отмечается, что, переименовав учреждение, владельцы заведения вносят вклад «в построение более справедливого и равноправного общества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом в Бристоле была демонтирована и потоплена в реке статуя Колстона. Она после реставрации будет установлена в музее.

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